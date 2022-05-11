Від російської агресії постраждали 643 дитини

Станом на ранок 11 травня 2022 року в Україні від рук російських окупантів постраждали 643 дитини, офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Зросла кількість поранених – 417.
Найбільше постраждало дітей у:
Донецькій області – 139,
Київській – 116,
Харківській – 99,
Чернігівській – 68,
Херсонській – 46,
Луганській – 45,
Миколаївській – 44,
Запорізькій – 28,
Сумський – 17,
Києві – 16,
Житомирській – 15.
Найбільше постраждало дітей у:
Донецькій області – 139,
Київській – 116,
Харківській – 99,
Чернігівській – 68,
Херсонській – 46,
Луганській – 45,
Миколаївській – 44,
Запорізькій – 28,
Сумський – 17,
Києві – 16,
Житомирській – 15.
9 травня внаслідок обстрілу окупантами житлового масиву в Лисичанську Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами росії українських міст та сіл пошкоджено 1657 навчальних закладів. При цьому 139 із них повністю зруйновані.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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