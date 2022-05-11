Від російської агресії постраждали 643 дитини

08:57 11 травня Київ, Україна

Станом на ранок 11 травня 2022 року в Україні від рук російських окупантів постраждали 643 дитини, офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Зросла кількість поранених – 417.



Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 139,

Київській – 116,

Харківській – 99,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 46,

Луганській – 45,

Миколаївській – 44,

Запорізькій – 28,

Сумський – 17,

Києві – 16,

Житомирській – 15.



9 травня внаслідок обстрілу окупантами житлового масиву в Лисичанську Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.



Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами росії українських міст та сіл пошкоджено 1657 навчальних закладів. При цьому 139 із них повністю зруйновані.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.