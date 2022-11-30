"Від провінціалів до вбивць": як російське кіно стало антиукраїнською пропагандою

Бандити, вбивці чи кумедні провінціали, які шукають щастя в москві, – такими російський кінематограф зображував українців упродовж десятиліть. У реальному житті все виявляється навпаки: росіяни захоплюють чужі землі, крадуть чужі речі та вбивають невинних людей, а українці захищають свою державу від окупанта.
Альтернативне медіа WAW Ukraine спільно з Міністерством культури та інформаційної політики розробили відео, де вони розбирають, як кіно у росії зробили антиукраїнською пропагандою. Переглянути повний ролик можна на сторінці медіа в Instagram.
Шляхом просування пропаганди у кінематографі росія поступово готувала власне населення до неминучого вторгнення в Україну. Спочатку це була завуальована конфронтація народів, наприклад у фільмі «Брат-2», проте згодом поширення наративу про «ворожих українців» стало більш прямолінійним.
Шляхом просування пропаганди у кінематографі росія поступово готувала власне населення до неминучого вторгнення в Україну. Спочатку це була завуальована конфронтація народів, наприклад у фільмі «Брат-2», проте згодом поширення наративу про «ворожих українців» стало більш прямолінійним.
У відео розібрали основні фільми та інструменти пропаганди.
Матеріал підготовлений задля досягнення спільної мети та не передбачає отримання прибутку жодною із сторін.
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