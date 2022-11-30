"Від провінціалів до вбивць": як російське кіно стало антиукраїнською пропагандою

Бандити, вбивці чи кумедні провінціали, які шукають щастя в москві, – такими російський кінематограф зображував українців упродовж десятиліть. У реальному житті все виявляється навпаки: росіяни захоплюють чужі землі, крадуть чужі речі та вбивають невинних людей, а українці захищають свою державу від окупанта.

«Повномасштабна війна всіх нас змусила тверезо поглянути на контент, який ми споживаємо. Ви здивуєтеся, як фільми чи серіали вашої молодості чи дитинства були ящиком Пандори, що несе у собі згубні ідеї. Ми зрозуміли, що зараз треба висвітлити на конкретних прикладах, як діє російська пропаганда, як із наближенням війни вона ставала дедалі помітнішою. Сподіваюся, більше ніхто з українців не проковтне російську наживку, і ми забудемо про їхній мистецький контент. Адже в росії діє унікальний парадокс – більшість населення знаходиться поза політикою, але все, що їх оточує, наскрізь пронизане нею», – зазначає Павло Острик, автор ролика і шеф-редактор WAW.