Від Майдану Незалежності до вулиці Прорізної у Києві збудують нову велодоріжку

15:26 05 січень Київ, Україна





"Київавтодор" оголосив тендер на будівництво велодоріжки у системі електронних закупівель



Згідно з проєктом, вулицю Грінченка завдовжки 350 метрів мають повністю переобладнати для пішоходів та велосипедистів. Буде дозволено рух моторизованого транспорту з обмеженою швидкістю. На вулиці Бориса Грінченка, що пролягає від Майдану Незалежності до Прорізної, створять велодоріжку, повідомили в організації «Київ – велосипедне місто»."Київавтодор" оголосив тендер на будівництво велодоріжки у системі електронних закупівель Prozorro Згідно з проєктом, вулицю Грінченка завдовжки 350 метрів мають повністю переобладнати для пішоходів та велосипедистів. Буде дозволено рух моторизованого транспорту з обмеженою швидкістю.

Проїжджу частину та тротуари пропонують виконати з декоративної бруківки.



На будівництво з місцевого бюджету було виділено 20 мільйонів гривень. Термін виконання робіт – 31 грудня 2022 року.



Ділянка веломаршруту на вулиці Бориса Грінченка має об'єднатися в цілісну мережу з вже наявною велосипедною інфраструктурою: двосторонньою велодоріжкою на вулиці Прорізній, велосипедною та велодоріжкою на вулиці Пушкінській та запроєктованою велодоріжкою на Хрещатику.



Нову велодоріжку будують у межах четвертої черги веломаршруту «Солом'янка – Центр» завдовжки 7,8 кілометра: аеропорт «Жуляни» – Севастопольська площа – Повітрофлотський проспект – Солом'янська площа – вулиця Василя Липковського – Льва Толстого (до вулиці Жулянської) - Велика Васильківська - площа Льва Толстого – вулиця Пушкінська – вулиця Бориса Грінченка – вулиця Хрещатик – Європейська площа.