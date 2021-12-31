Від чого найчастіше вмирають українці

16:29 20 серпень Київ, Україна

Найбільш частою причиною смерті українців, за даними Держстату, є хвороби системи кровообігу, серця і онкологічні захворювання.



Причини смерті за перше півріччя 2020 року:

хвороби системи кровообігу, від яких померли 196 567 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб;

злоякісні новоутворення (рак) стали причиною загибелі 38 222 громадян;

інфекційні та паразитарні хвороби вбили 3 701 українця. Серед них від туберкульозу посилання - 1 613, від СНІДу посилання - 1 583 особи;

в результаті зовнішніх причин загинули 13 679 українців. Серед них ДТП стали причиною смерті 1 646 громадян, утоплення - 612, загибель в результаті пожежі - 596, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 832, отруєння алкоголем - 1 157, самогубство - 3 078, умисне вбивство - 688 осіб.

Чисельність населення України, відзначили в Держстаті, на 1 червня склала 41 мільйон 785 тисяч 800 осіб.