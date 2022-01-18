Освятити великодній кошик до церкви прийшли понад 743 тисячі українців

07:52 03 травень Київ, Україна

Під час Великодніх богослужінь жорстких порушень карантину не виявлено.



Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.



Великодні богослужіння в ніч з 1 на 2 травня проводилися в понад 12 тисячах храмів у всіх регіонах держави.



Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 30 тисяч поліціянтів, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих установ МВС і працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Переважна більшість громадян дотримувалася карантину. У поліцію надійшло 35 повідомлень про можливі порушення. У Київській області - 7, 6 - в місті Київ, по 4 - у Вінницькій і Харківській областях, по 3 - у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській, 2 - у Рівненській, по 1 - у Волинській, Житомирській та Черкаській областях.



Найбільше зафіксованих порушень, пов'язаних з недотриманням вірянами дистанції або відсутністю захисних масок - 16, 8 - через конфлікти під час проведення релігійних служб, 5 - події, пов'язані зі священнослужителями, 4 - інші адміністративні правопорушення, 1 - хуліганство.



В результаті складено 5 адміністративних протоколів:



2 - за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних напоїв);



1 - за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей);



1 - за ст. 183 (свідомо неправдивий виклик спеціальних служб);



1 - за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта).