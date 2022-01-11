Освячення великодніх кошиків контролюватимуть поліціянти

19:05 28 квітень Київ, Україна

Поліціянти проходять детальний інструктаж щодо правил патрулювання громадської безпеки під час травневих свят і під час богослужінь на Великдень.
 
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Закликаю поліціянтів діяти толерантно, в першу чергу ми проводимо профілактичну роботу", - заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, в приміщеннях церков необхідно здійснити відмежування громадян з дистанцією півтора метра, один громадянин на чотири квадратних метри.

Також поліція буде стежити за дотриманням дистанції під час хресних ходів, при освяченні великодніх кошиків і за тим, щоб в приміщеннях у парафіян були захисні маски на обличчі.
"Необхідно звернути увагу на обмеження проведення таких релігійних обрядів як прикладання до ікон, миропомазання і святе причастя. Начальникам Головних управлінь стежити за поділами на "червоні" і "помаранчеві" зони, з огляду на те, в якій зоні ваш регіон знаходиться, забезпечувати карантин", - додав глава Нацполіції.