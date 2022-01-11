Освячення великодніх кошиків контролюватимуть поліціянти

19:05 28 квітень Київ, Україна

Поліціянти проходять детальний інструктаж щодо правил патрулювання громадської безпеки під час травневих свят і під час богослужінь на Великдень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Закликаю поліціянтів діяти толерантно, в першу чергу ми проводимо профілактичну роботу", - заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.



За його словами, в приміщеннях церков необхідно здійснити відмежування громадян з дистанцією півтора метра, один громадянин на чотири квадратних метри.



Також поліція буде стежити за дотриманням дистанції під час хресних ходів, при освяченні великодніх кошиків і за тим, щоб в приміщеннях у парафіян були захисні маски на обличчі.