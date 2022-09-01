Звільнено 1060 населених пунктів, які потрібно відновити, - Зеленський

06:41 07 серпня Київ, Україна

На сьогодні українська армія звільнила 1060 населених пунктів, які потребують відновлення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході вечірнього відеозвернення у суботу, 6 серпня.

"Один із найвідповідальніших напрямків на серпень і вересень - це реалізація нашого Fast Recovery рlan. Те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватись до осінньо-зимового сезону", - сказав глава держави.

Український лідер інформував, що Естонія першою в межах Fast Recovery рlan вибрала об'єкти для фінансування у Житомирській області, якій допомагає з відновленням.

"Працюємо з дипломатами та компаніями та по всіх інших областях, які потребують підтримки та відновлювальних робіт", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має від трьох до шести тижнів на повернення захоплених росією територій, пізніше це буде складніше зробити, оскільки наближатиметься зима, під час якої важче вести війну.