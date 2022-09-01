Звільнено 1060 населених пунктів, які потрібно відновити, - Зеленський

На сьогодні українська армія звільнила 1060 населених пунктів, які потребують відновлення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході вечірнього відеозвернення у суботу, 6 серпня.
Український лідер інформував, що Естонія першою в межах Fast Recovery рlan вибрала об'єкти для фінансування у Житомирській області, якій допомагає з відновленням.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має від трьох до шести тижнів на повернення захоплених росією територій, пізніше це буде складніше зробити, оскільки наближатиметься зима, під час якої важче вести війну.
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