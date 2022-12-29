“Обережно! Руzzкий світ”: привезені з Херсона зразки російської пропаганди виставлять у музеї в Києві

18:56 29 грудня Київ, Україна

У Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відкриється виставка із зразками російської пропаганди із деокупованого Херсона

Виставку, яка отримала назву “Обережно! Руzzкий світ”, відкриють 30 грудня.





Автором ідеї та куратором став Юрій Савчук, а художниками, які працювали над нею, – Антон Логов та Ганна Войтович.

Музейна колекція, яка, за словами організаторів, стрімко поповнюється, складається із зібраних у перші дні після звільнення Херсона пропагандистських матеріалів.

Днями вантаж із матеріалами доставили до Києва.