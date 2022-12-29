“Обережно! Руzzкий світ”: привезені з Херсона зразки російської пропаганди виставлять у музеї в Києві

18:56 29 грудня Київ, Україна

У Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відкриється виставка із зразками російської пропаганди із деокупованого Херсона.
 
Виставку, яка отримала назву “Обережно! Руzzкий світ”, відкриють 30 грудня.

Автором ідеї та куратором став Юрій Савчук, а художниками, які працювали над нею, – Антон Логов та Ганна Войтович.
Музейна колекція, яка, за словами організаторів, стрімко поповнюється, складається із зібраних у перші дні після звільнення Херсона пропагандистських матеріалів. 
Днями вантаж із матеріалами доставили до Києва.
“Стопи пропагандистської друкованої продукції, матеріали з маркуванням “Зроблено в Китаї”, чимало російських прапорів, фейкових видань зі спотвореними обличчями “українців” на обкладинці, “релігійних” агіток, прапорів “Херсонської республіки”, дуже органічно об'єднуючі символ та інші незаперечні свідчення тотальної продуманості та глобальної підготовки російської ідеологічної машини”, – описують колекцію організатори виставки.