Основні виклики свободі слова у 2021 році – результати опитування журналістів

17:10 21 грудень Київ, Україна

Основними викликами для свободи слова 2021 року для українських журналістів стали карантинні обмеження як привід для недопуску журналістів, проблеми з доступом до держорганів та інформації, економічні виклики, безкарність за злочини проти журналістів, а також цензура чи тиск з боку влади.



Такі результати анонімного опитування 160 медійників оприлюднив Інститут масової інформації (ІМІ).



Головним викликом у своїй роботі 69% опитаних журналістів назвали карантинні обмеження.



На другому місці – доступ до держорганів (53% респондентів).





Далі економічні виклики (49%), безкарність за злочини проти журналістів (48%), цензура чи тиск із боку влади (39%).

Крім того, 37% опитаних журналістів та редакторів відзначили цензуру або тиск з боку власників як виклик для свободи медіа у 2021 році.. 31% вказав фізичну агресію як основний виклик для свободи слова, і ще 27% респондентів відзначили погрози, стеження, психологічний тиск та буллінг.



Лише 2% респондентів зазначили, що у 2021 році не стикалися з жодними загрозами у своїй професійній діяльності.



За контентом медіа, 70% опитаних медійників головними проблемами назвали хайп, емоції, спроби привернути увагу до свого контенту.



У той же час, стільки ж респондентів вказали головним викликом для контенту зростання впливу соцмереж та перетікання аудиторій із традиційних медіа в соцмережі.



Другою ключовою проблемою в контенті є недбалість та помилки самих журналістів та редакторів, прискорення темпу роботи (53%).



Ще 52% опитаних журналістів зазначили, що проблема дезінформації, зокрема проросійська, а також маніпуляції та фейки.



50% респондентів вказали популізм та маніпуляції політиків та політичні замовлення як одну з ключових проблем контенту українських медіа. Майже стільки журналістів (49%) основним викликом медіа назвали джинсу.



Плагіат, рерайт та крадіжки матеріалів, фото-/відеоконтента назвали проблемою української журналістики 37% опитаних медійників.



15% вважають, що у ЗМІ є проблема із сексизмом, висвітленням чутливих категорій населення та загалом із висвітленням прав людини.



12,5% респондентів-журналістів зазначили, що у 2021 році вони зверталися до правоохоронних органів за захистом.



Водночас 12% опитаних ІМІ медійників зазначають, що через їхню професійну діяльність близькі зазнавали неприємностей або загроз у 2021 році.



*Сума відповідей не дорівнює 100%, адже респонденти могли вибрати кілька відповідей.



**Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування з інтерактивної структурованої анкети, посилання на яку надсилали потенційним респондентам – чинним журналістам та редакторам. Усього було отримано 160 відповідей від медійників. 29,5% – респонденти з Півдня України, 22,5% – із Центру, 17,5% – із Заходу, 10% – із Півночі, 8% – зі Сходу, 12,5% – із міста Києва. 53% жінок, 47% чоловіків. Дослідження проводилось протягом 1–15 грудня 2021 року.



Дослідження проведено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проекту "Мобілізація зусиль для вирішення викликів у медіасфері України". Матеріал відображає позицію авторів та необов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.