Основні правила бійки на борту літака

Останнім часом в літаках почастішали конфлікти на грунті карантинних заходів, прийнятих через коронавируса, зокрема, багато пасажирів не хочуть летіти в масці весь політ. Це природно викликає обурення з боку інших пасажирів і бортового персоналу. Так, після недавньої бійки через масочного режиму на борту рейсу KLM, який летів на Ібіцу, журналісти розробили правила, яких слід битися в літаку в умовах пандемії.

Спочатку мандрівникам порекомендували "відповідально підходити до вибору противника", враховуючи, що згодом вони можуть бути поміщені на карантин всі разом.

Пасажирам, які бажають вступити в бій, журналісти радять ретельно вимити руки і по можливості використовувати в бійці лікті і застосовувати навколишні предмети, щоб уникнути додаткових контактів.

На завершення статті наголошується і важливість уникати укусів.

"Доведеться визнати, що бійки в літаках зовсім не ті, що були до пандемії. Наприклад, дуже важливо, щоб ви не кусалися ", - відзначають автори

Автори матеріалу також пропонують взяти контакти у інших пасажирів, щоб у разі позитивного тесту COVID-19, можна було їх попередити.