«Оскар» запустив голосування за найкращий фільм 2021 року для глядачів

09:27 16 лютий Київ, Україна





Щоб віддати голос улюбленому фільму, потрібно опублікувати твіт із його назвою та хештегом #OscarsFanFavorite. Також можна голосувати за улюблені моменти фільмів, відзначаючи їх хештегом #OscarsCheerMoment. Організатори кінонагороди «Оскар» запустили голосування глядачів за найкращий фільм 2021 року. Проголосувати можна у соцмережі Twitter або на сайті кінопремії.Щоб віддати голос улюбленому фільму, потрібно опублікувати твіт із його назвою та хештегом #OscarsFanFavorite. Також можна голосувати за улюблені моменти фільмів, відзначаючи їх хештегом #OscarsCheerMoment.

Голосування за найкращий фільм 2021 триватиме до 3 березня. Його результати буде оголошено на 94-й церемонії нагородження «Оскар», яка відбудеться 27 березня 2022 року.



Як пише The Wrap, фільм із найбільшою кількістю голосів нагороди не отримає, але серед глядачів, які голосували, проведуть розіграш призів. Зокрема, троє людей зможуть відвідати 95-у церемонію «Оскара», а серед тих, хто відзначить улюблений момент із фільму, розіграють безкоштовні квитки в кіно та підписки на потокові сервіси.