Ощадбанк не продовжив дії карт. Люди не можуть отримати пенсію

Від клієнтів Ощадбанку надійшли скарги, вони не можуть зняти пенсію. Сталося це через те, що банк не продовжив дію платіжних карт, термін яких закінчився в період карантину.
У підсумку, на початку червня деякі пенсіонери зіткнулися з тим, що не змогли зняти свою пенсію з карток навіть у відділеннях.
Нагадаємо, згідно з настановою НБУ, банки зобов'язані були продовжити дію карток на три місяці з початку карантину.
За словами родичів пенсіонерів, разом з картою автоматично блокується і рахунок, тобто навіть з паспортом в відділенні гроші зняти не можна.
"Потрібна нова карта. Миттєву карту, як в Приваті, вам не дадуть. Треба чекати іменну - це 10-14 днів ", - пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Тимур Ворона, чий батько опинився в числі постраждалих.
За його словами, ситуація ускладнилася ще й тим, що багато пенсіонерів живуть далеко від великих міст, і до найближчих відділень доводиться долати чималі відстані.
"На дворі літо. У Києві світить сонечко. Підходи до відділення Ощадбанку на Тулузи, 3, нагадують сили адові. Тільки замість грішників, там вишикувалася черга з "пропікаються до кондиції" сотень пенсіонерів. Багато хто приїхав із сусідніх сіл і міст в надії отримати пенсію. Проблема у всіх одна і та ж - карти заблокували, незважаючи на обіцянку банку так не робити ", - розповів Ворона.
При цьому, за його словами, у відділенні Ощадбанку пенсіонерам розповіли, що карти заблокували через глюка системи. Але розблокувати їх не можуть - потрібно отримувати нові карти, які зроблять протягом двох тижнів.
Судячи з усього, з аналогічною проблемою стикаються і інші користувачі платіжних карт.
"Та ж ситуація у мого батька. Заблокували, хоча обіцяли цього не робити. Через деякий час видали замість однієї - дві (картки, - ред.). Але тепер з комісією за зняття коштів в інших банкоматах. Банкомат Ощад, традиційно, один на весь район ", - пише журналіст Володимир Кондрашов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі