Восени в Києві пройде конопляний ярмарок

09:15 09 липня Київ, Україна

З метою популяризації «конопляної індустрії», восени в Києві пройде Український конопляний ярмарок.

Подія запланована на 24-26 вересня на ВДНГ. Відвідувачам обіцяють виставку більше ніж 150 продуктів з конопель, Food court з різними типами страв, а також зону для відпочинку.

«Для того, щоб популяризувати «конопляну індустрію» в Україні, ми вирішили запросити людей, які безпосередньо мають до неї відношення. На конференції спікери поділяться з аудиторією досвідом декриміналізації коноплі для медичного використання, промисловими масштабами в вирощуванні цієї рослини, сучасними дослідженнями властивостей конопель», - повідомляють організатори.