Восени в Києві пройде конопляний ярмарок

З метою популяризації «конопляної індустрії», восени в Києві пройде Український конопляний ярмарок.
Подія запланована на 24-26 вересня на ВДНГ. Відвідувачам обіцяють виставку більше ніж 150 продуктів з конопель, Food court з різними типами страв, а також зону для відпочинку.
Конопля - традиційна українська культура. Ще сто років тому кустарними методами з цієї рослини виготовляли тканину. Асортимент продукції з конопель досить широкий - олія, насіння і так далі. Що ще виготовляють з цієї культури, і наскільки коноплярство розвинене в Україні, обіцяють розповісти на Українському конопляному ярмарку.
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