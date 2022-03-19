Осіння казка: сьогодні повітря прогріється до +19 градусів

08:28 26 жовтня Київ, Україна

Укргідрометцентр обіцяє сьогодні, 26 жовтня, теплу і ясну погоду на більшій частині території України.



Вночі місцями в північно-східних областях невеликий дощ, але на решті території без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У південних і західних - місцями пориви 15-20 м/с.



Вночі температура повітря в південній частині країни очікується в межах 8-13 градусів тепла. Вдень обіцяють до + 14-19 градусів. На решті території вночі буде прохолодніше, 4-9 вище нуля. Вдень повітря прогріється до +11-16 градусів. У Карпатах вночі буде 3-8 градусів тепла, а вдень - 7-12 градусів вище нуля.



У Києві синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде +7-9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +12-14 градусів.