Осінні канікули можуть перенести через вибори

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що розглядається питання про перенесення осінніх канікул в школах.

Осінні канікули можуть початися на 10 днів раніше, ніж планувалося.

За словами чиновника, це необхідно для того, щоб місцева влада змогла підготуватися до проведення виборів. Як зазначив заступник міністра, важливо, щоб навчальний процес і голосування не перетиналися.

"Ми проводили чергову конференцію з нашими педагогами, таке питання розглядається, канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано", - розповів Ляшко.

Цього року осінні канікули в школах Міносвіти пропонує почати в четвер, 22 жовтня, і закінчити в п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три.



Але, як ми вже писали, встановлювати дати і тривалість канікул має керівництво навчальних закладів самостійно.