Організованої евакуації з Києва у разі блекауту не передбачається – Кличко

11:12 25 листопада Київ, Україна

Організована евакуація з Києва у разі відключення електроенергії, теплопостачання та води не передбачається, заявив в інтерв'ю ВВС Україна міський голова Віталій Кличко.

"Евакуація не передбачена. І взагалі, куди нас евакуювати?" – заявив Кличко.

Втім, мер попросив кожного киянина бути готовим до такого розвитку подій.

«У разі повного блекауту, якщо може статися руйнація системи тепло-, водо та електропостачання – ми сподіваємося, що вона не станеться, проте було б непогано, щоб кожен мав уже домовленості у передмісті Києва з друзями, знайомими, у кого там будиночок там є, щоб прорахувати такий сценарій, якщо там є теплопостачання, грубка та вода, щоб певний час провести там», – сказав Кличко.

За його словами, місто також готується до «найгіршого сценарію», коли не буде тепло-, водо- та електропостачання. На такий випадок у Києві зробили запаси їжі, води, мазуту для теплопостачання, підготували пункти обігріву, де можна зігрітися, зарядити телефони та павербанки, отримати доступ до інтернету та телекомунікацій.