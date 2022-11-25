Організованої евакуації з Києва у разі блекауту не передбачається – Кличко

Організована евакуація з Києва у разі відключення електроенергії, теплопостачання та води не передбачається, заявив в інтерв'ю ВВС Україна міський голова Віталій Кличко.
Втім, мер попросив кожного киянина бути готовим до такого розвитку подій.
За його словами, місто також готується до «найгіршого сценарію», коли не буде тепло-, водо- та електропостачання. На такий випадок у Києві зробили запаси їжі, води, мазуту для теплопостачання, підготували пункти обігріву, де можна зігрітися, зарядити телефони та павербанки, отримати доступ до інтернету та телекомунікацій.
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