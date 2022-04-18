Організатори "Євробачення" змінили умови участі в конкурсі через пандемію

06:27 20 листопада Київ, Україна

На випадок, якщо учасники конкурсу не зможуть виступити наживо через обмеження, пов'язані з коронавірусом, артисти повинні будуть надати запис свого виступу.
 
Про це йдеться на сайті Еurovision.tv.

Виступи артистів будуть записувати в студії, і потім запис надають журі конкурсу. Головною умовою "Євробачення" є унікальність запису.

При запису відео організатори конкурсу повинні будуть знаходитися на прямому зв'язку і спостерігати процес. Сам запис заборонено де-небудь публікувати до початку змагання.

За зйомку музичного кліпу буде відповідати національний мовник кожної країни.

Відеозаписи будуть використовуватися на "Євробаченні -2021", якщо учасник не зможе приїхати в Роттердам і особисто вийти на сцену.