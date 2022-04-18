Організатори "Євробачення" змінили умови участі в конкурсі через пандемію

На випадок, якщо учасники конкурсу не зможуть виступити наживо через обмеження, пов'язані з коронавірусом, артисти повинні будуть надати запис свого виступу.

Про це йдеться на сайті Еurovision.tv.



Виступи артистів будуть записувати в студії, і потім запис надають журі конкурсу. Головною умовою "Євробачення" є унікальність запису.



При запису відео організатори конкурсу повинні будуть знаходитися на прямому зв'язку і спостерігати процес. Сам запис заборонено де-небудь публікувати до початку змагання.



За зйомку музичного кліпу буде відповідати національний мовник кожної країни.



Відеозаписи будуть використовуватися на "Євробаченні -2021", якщо учасник не зможе приїхати в Роттердам і особисто вийти на сцену.