Організатори Євробачення-2021 анонсували список країн-учасниць

13:03 28 жовтня Київ, Україна

Організатори Євробачення-2021 оголосили повний список країн-учасниць, а також озвучили дати фіналів і пів фіналів.



Безпосередньо конкурс відбудеться в травні: 18 і 20 числа - пів фінали, 22 травня - фінал.



У конкурсі Євробачення-2021 візьмуть участь представники 41 країни.



Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу.



Пів фінали заплановані на 18 і 20 травня в Роттердамі. Фінал - 22 травня.



До нього приєднаються країни "великої п'ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія) і країна-організатор - Нідерланди.



Організатори повідомили, що перелік країн-учасниць такий ж, яким повинен був бути в 2020 році (назва країни, а в дужках - суспільного мовника):



Австралія (SBS)

Австрія (ORF)

Азербайджан (Ictimai TV)

Албанія (RTSH)

Бельгія (VRT)

Білорусь (BTRC)

Болгарія (BNТ)

Великобританія (BBC)

Вірменія (AMPTV)

Греція (ERT)

Грузія (GPB)

Данія (DR)

Естонія (ERR)

Ізраїль (KAN)

Ірландія (RTE)

Ісландія (RUV)

Іспанія (TVE)

Італія (RAI)

Кіпр (CyBC)

Латвія (LTV)

Литва (LRT)

Мальта (PBS)

Молдова (TRM)

Нідерланди (AVROTROS)

Німеччина (ARD/NDR)

Норвегія (NRK)

Північна Македонія (MKRTV)

Польща (TVP)

Португалія (RTP)

Росія (Channel one)

Румунія (TVR)

Сан-Марино (RTV)

Сербія (RTS)

Словенія (RTVSLO)

Україна (UA: PBC)

Фінляндія (YLE)

Франція (FT)

Хорватія (HRT)

Чехія (CT)

Швейцарія (SRG SSR)

Швеція (SVT)