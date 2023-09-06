Організація "Сустрэча" запускає "Білоруську гуманітарну місію" у Херсоні

З метою формування централізованої платформи для спільного діалогу, взаємодопомоги та волонтерського руху білорусів в Україні та білоруською діаспорою за кордоном, громадська організація "Сустрэча" організує "Білоруську гуманітарну місію" у наданні допомоги місцевому населенню Херсонщини, яке постраждало від підтоплення, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомив керівник ГО "Сустрэча" та ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод", головний редактор сайту "Матриця свободи" Юрій Федоренко на пресконференції.
Він зазначив, що мета білоруської гуманітарної місії - підготувати до зимового сезону виділений місцевими органами влади Херсонщини населений пункт, який було підтоплено, зокрема очистити колодязі та допомогти з облаштуванням та очищенням будинків від плісняви.
Під час свого виступу радник Української асоціації районних та обласних рад Іван Фурсенко зазначив, що:
Про це повідомив керівник ГО "Сустрэча" та ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод", головний редактор сайту "Матриця свободи" Юрій Федоренко на пресконференції.
Він зазначив, що мета білоруської гуманітарної місії - підготувати до зимового сезону виділений місцевими органами влади Херсонщини населений пункт, який було підтоплено, зокрема очистити колодязі та допомогти з облаштуванням та очищенням будинків від плісняви.
Під час свого виступу радник Української асоціації районних та обласних рад Іван Фурсенко зазначив, що:
- Білоруська гуманітарна місія наочно демонструє наявність "іншої Білорусі", здатної до демократичних ініціатив та підтримки українців у їхній боротьбі за незалежність та мир у державі.
- Ця "інша Білорусь" є потенційним союзником держав Балтики та України, які прагнуть створити локальний союз задля безпеки, стабільності та інтенсивного розвитку регіону.
- Україна високо цінує жертовність бійців-білорусів, які зараз воюють і за Україну, і за майбутнє своєї Батьківщини, яка врешті-решт має позбутися ортодоксії, тиранії та відвертої "радянщини".
- Гуманітарна місія білоруської діаспори в Україні – вкрай важлива сторінка відновлення нашої держави. Україна прагне розвивати взаємодію із зарубіжними країнами та діаспорами на системних засадах, адже відновлення міст та селищ, інфраструктури та гуманітарних просторів вже принципово неможливе на старих принципах і потребує концентрації значних коштів та людського капіталу.
- Відновлюючи Україну, повинні прагнути інновацій - "зеленої енергетики", "революції" у переробці, "людиноцентричного" будівництва, міст як центрів креативних індустрій, а не важкої, іноді, антиекологічної промисловості ("місто, повернене до моря, а не до металургійного комбінату").
- Регіон Каховської ГЕС – болюче місце для кожного українця. Через варварське знищення ГЕС ми ризикуємо назавжди втратити родючі землі, культуру господарства та людський потенціал.
- Подолання наслідків екоциду має здійснюватись у комплексі з вирішенням гуманітарних проблем – забезпеченням населення питною водою, палетами та брикетами для опалення; очищенням колодязів та житлових приміщень від мулу та плісняви. Серед пріоритетів – підтримка пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей. Повинні також подбати про свійських тварин, які масово постраждали внаслідок варварської акції підриву ГЕС.
- Величезної уваги також вимагають заповідні та природоохоронні зони, які опинилися у зоні затоплення.
- Відродження регіону має здійснюватися на інноваційних принципах – нові концепції землекористування в умовах мінімальної кількості води, висаджування сільськогосподарських рослин, стійких до посухи, використання енергії Сонця та вітру тощо.
- Волонтерський рух та участь діаспори здатні надати нового імпульсу розвитку регіону Каховської ГЕС.
- Взаємодія державного та громадського сектору України з діаспорами та волонтерськими, недієвими, правозахисними організаціями може вийти на рівень системної допомоги у ключових ризикових зонах. Досвід гуманітарної місії у регіоні Каховської ГЕС може бути масштабований на інші регіони України, які постраждали від війни. Цілком можливе зосередження на певному господарському кластері, місті чи селищі. Така концентрація дозволить зосередитися на ефективному та системному подоланні викликів та загроз та дасть можливість залучити профільних фахівців та різні джерела фінансування для відновлення українських територій.
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