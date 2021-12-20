Орден За мужність III ступеня посмертно отримали 64 українських добровольці

07:00 15 березень Київ, Україна

Під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця, Володимир Зеленський нагородив орденом За мужність III ступеня 64 українських добровольців посмертно і 3 - прижиттєво.
 
Про це повідомила пресслужба глави держави.

Відзначається, що за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені бійці Правого сектора, батальйонів Донбас, Айдар і ОУН, батальйонів патрульної служби міліції Шахтарськ і Чернігів, Української добровольчої армії, розвідпідрозділу Патріот і роти Карпатська Січ.

"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний момент встали на захист нашої свободи і показали приклад нескореності для всієї України", - цитує пресслужба президента.

Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Українському добровольцю і взяли участь у поминальному молебні за загиблими.
 

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

1. АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

2. АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»

3. АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

4. АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

5. АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН

6. БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

7. БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

8. ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

9. ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

10. ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

11. ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

12. ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

13. ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

14. ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

15. ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

16. ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ»

17. ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

18. ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

19. ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

20. ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

21. ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії

22. КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

23. КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»

24. КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»

25. КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

26. КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот»

27. КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

28. КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

29. КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

30. ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

31. ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

32. ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

33. ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Чернігів»

34. ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії

35. МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

36. МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

37. МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»

38. МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

39. ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

40. ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

41. ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

42. ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

43. ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН

44. РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

45. РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»

46. САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії

47. СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

48. СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

49. СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН

50. СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

51. СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

52. СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

53. СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

54. СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

55. СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

56. СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН

57. СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

58. ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

59. ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»

60. ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

61. ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

62. ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ»

63. ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії

64. ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії

65. ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

66. ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»

67. ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН.