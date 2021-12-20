Орден За мужність III ступеня посмертно отримали 64 українських добровольці

Відзначається, що за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені бійці Правого сектора, батальйонів Донбас, Айдар і ОУН, батальйонів патрульної служби міліції Шахтарськ і Чернігів, Української добровольчої армії, розвідпідрозділу Патріот і роти Карпатська Січ.
"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний момент встали на захист нашої свободи і показали приклад нескореності для всієї України", - цитує пресслужба президента.
Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Українському добровольцю і взяли участь у поминальному молебні за загиблими.
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
1. АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
2. АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»
3. АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
4. АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
5. АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН
6. БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
7. БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
8. ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
9. ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
10. ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
11. ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
12. ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
13. ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
14. ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
15. ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
16. ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ»
17. ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
18. ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
19. ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
20. ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
21. ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії
22. КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
23. КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»
24. КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»
25. КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
26. КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот»
27. КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
28. КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
29. КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
30. ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
31. ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
32. ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
33. ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Чернігів»
34. ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії
35. МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
36. МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
37. МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»
38. МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
39. ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
40. ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
41. ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
42. ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
43. ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН
44. РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
45. РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони «Донбас»
46. САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії
47. СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
48. СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
49. СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН
50. СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
51. СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
52. СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
53. СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
54. СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
55. СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
56. СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН
57. СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
58. ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
59. ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони «Айдар»
60. ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
61. ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
62. ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ»
63. ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії
64. ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії
65. ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
66. ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»
67. ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН.
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