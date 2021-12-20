Орден За мужність III ступеня посмертно отримали 64 українських добровольці

07:00 15 березень Київ, Україна

Під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця, Володимир Зеленський нагородив орденом За мужність III ступеня 64 українських добровольців посмертно і 3 - прижиттєво.

Про це повідомила пресслужба глави держави.



Відзначається, що за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені бійці Правого сектора, батальйонів Донбас, Айдар і ОУН, батальйонів патрульної служби міліції Шахтарськ і Чернігів, Української добровольчої армії, розвідпідрозділу Патріот і роти Карпатська Січ.



"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний момент встали на захист нашої свободи і показали приклад нескореності для всієї України", - цитує пресслужба президента.



Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Українському добровольцю і взяли участь у поминальному молебні за загиблими.