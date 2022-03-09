Опубліковано результати опитування «Чи вірите ви у перемогу України у війні з Росією»

15:33 08 березень Київ, Україна

Понад 3/4 українців вірять у перемогу проти РФ, свідчать результати соціологічного опитування Інституту когнітивного моделювання, центру «Соціальний моніторинг» та Rate1.



Ствердно відповіли на запитання «Чи вірите ви у перемогу України у війні з Росією» 77,8% опитаних. 19,4% висловилися негативно, ще 2,7% – «важко відповісти».

«За результатами дослідження рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно зріс з початку російської агресії проти України та досягнув позначки майже у 80%. Крім того, більшість опитаних (75,3%) за останній тиждень уже допомогли ЗСУ, бійцям територіальної оборони чи волонтерам», – додають автори дослідження.

43,6% опитаних готові відчувати незручності та проблеми, пов'язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно, додають в Інституті когнітивного моделювання.