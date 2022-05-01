Опубліковано графік додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня

07:49 01 травня Київ, Україна

Не припиняють рух евакуаційні потяги, які безплатно вивозять тисячі людей із зон бойових дій. Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня. Інформація про це з'явилась на сайті компанії.