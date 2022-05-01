Опубліковано графік додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня

Не припиняють рух евакуаційні потяги, які безплатно вивозять тисячі людей із зон бойових дій. Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня. Інформація про це з'явилась на сайті компанії.
Наголошується, що час відправлення може змінюватись.
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, у Маріуполі з Азовсталі вдалося вивезти 20 людей, серед яких жінки та діти.
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