Опитування українців щодо ситуації на Сході країни

15:31 10 серпень Київ, Україна

Більше половини українців вважають жителів окупованих територій на Сході України, жертвами конфлікту і проголосували за всебічну підтримку з боку Києва і повне відновлення транспортного сполучення.

Про це повідомляє прес-служба Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в понеділок, 10 серпня.

В ПРООН відзначають, що соціологічне опитування, яке проводилося в травні-червні 2020 року, мало на меті з'ясувати ставлення українців до певних правозахисним викликам, пов'язаним з конфліктом на сході України.

"Вкрай важливо, щоб в ці складні часи толерантність і повагу до прав людини були в основі будь-яких рішень", - зазначила постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

Коронавірусних пандемія стала "наступним кроком", на думку Герчевой.