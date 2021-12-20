Опитування українців щодо ситуації на Сході країни
15:31 10 серпень Київ, Україна
Більше половини українців вважають жителів окупованих територій на Сході України, жертвами конфлікту і проголосували за всебічну підтримку з боку Києва і повне відновлення транспортного сполучення.
Про це повідомляє прес-служба Програми розвитку ООН (ПРООН)
в Україні в понеділок, 10 серпня.
В ПРООН відзначають, що соціологічне опитування, яке проводилося в травні-червні 2020 року, мало на меті з'ясувати ставлення українців до певних правозахисним викликам, пов'язаним з конфліктом на сході України.
"Вкрай важливо, щоб в ці складні часи толерантність і повагу до прав людини були в основі будь-яких рішень", - зазначила постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.
Коронавірусних пандемія стала "наступним кроком", на думку Герчевой.
"Пандемія стала для нас додатковим поштовхом, щоб з більшою турботою і солідарністю ставитися до всіх співгромадян і нікого не залишити без уваги. Ще 24% не знають, що таке Міжнародний кримінальний суд. 9% висловилися проти членства, стільки ж українців вагалися з відповіддю на питання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі