Опитування показало: перехід на "дистанційку" допоміг більше любити роботу

13:17 17 квітень Київ, Україна

«Дистанційка» - це слово стало зрозумілим для всіх, хто переживає пандемію, від малого до великого. Цікаве дослідження такого явища, як дистанційна робота, провела компанія Lenovo. Проведене опитування показало: близько 70% опитаних працюючих людей кажуть, що після переходу на віддалений режим стали більше любити свою роботу.

Крім того, 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома.

Відзначається, що співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця, хоча б час від часу.

Незважаючи на переваги віддаленої роботи, 90% опитаних працівників все ж хочуть мати можливість приходити в офіс, не тільки, щоб працювати, а й щоб побачитися з колегами.

Також повідомляється, що 83% керівників ІТ-підрозділів очікують, що після стабілізації ситуації, віддалений режим роботи збережеться принаймні частково.

До слова, задовго до карантину і локдауну дослідники з'ясували, що робота на "дистанційці" робить людей щасливішими. За даними опитування, майже половина з 3100 респондентів пішли з попереднього місця роботи через те, що роботодавець не пропонував варіантів гнучкого графіка.

Разом з тим, карантин виявив і негативні боки дистанційної роботи, серед яких - вигоряння і тривожність.