Опитування показало: 51,5% українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу

15:57 16 березень Київ, Україна

Як відомо, вакцинація в Україні знаходиться під загрозою зриву. Що стримує населення від виконання цієї важливої для здоров'я нації процедури? За даними опитування, проведеного Центром Разумкова, 51,5% українців не мають наміру вакцинуватися від коронавірусу. Ці дані опитування були опубліковані сьогодні, 16 березня.

Зокрема, 12% респондентів збираються зробити щеплення в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.

Серед українців, які мають намір робити COVID-щеплення, 52% готові його зробити лише за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% з них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово, 21% не визначилися.

У свою чергу ті, хто не збирається робити щеплення, найчастіше мотивують це тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні або безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення). Ще 27% вважають, що ризики вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - що вже перехворіли на коронавірус, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають низькою ймовірність захворіти.

Опитування проводилося з 5 по 9 березня по всій Україні, за винятком тимчасово непідконтрольних територій методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що в Україні змінять схему вакцинації. Тепер дози препарату CoviShield будуть вводити з інтервалом в три місяці замість 28 днів, як передбачалося раніше.