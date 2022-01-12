Опитування Левада-Центру показало ставлення росіян до окупації Криму

13:49 29 квітень Київ, Україна

Громадяни РФ, які не підтримують політику Путіна - вважають окупацію Кримського півострова незаконною. Таких всього 16%.

Про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центру"

"Переважна частка росіян (86%) стабільно підтримує приєднання Криму до Росії - цей показник незначно коливається з 2014 року. Не підтримують приєднання - 9%", - говориться в повідомленні.

Серед респондентів, які вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, 95% в тій чи іншій мірі підтримують окупацію півострова. Серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, рівень підтримки окупації Криму менше - 78%.



69% опитаних росіян вважають, що окупація Криму принесла більше користі, ніж шкоди. П'ята частина респондентів (18%) вважають, що окупація принесла більше шкоди, ніж користі.



16% росіян вважають, що, окупувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання. 71% впевнені - не порушила.