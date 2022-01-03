Опитування: 66% американців вважають, що демократія у США під загрозою

17:46 03 січень Київ, Україна

Опитування дорослого населення США показало, що більшість вважає, що демократія та верховенство закону в країні перебувають під загрозою.

66% відсотків респондентів опитування CBS News заявили, що демократія перебуває під великою загрозою, при цьому 33% заявили, що демократія в безпеці.



Опитування було проведено за кілька днів до річниці нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, коли прихильники тодішнього президента Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США у Вашингтоні, тоді як законодавці зібралися всередині будівлі, щоб підтвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена.



Серед респондентів 83% заявили, що не схвалюють дії людей, які тоді увірвалися до Капітолію.



Більшість оцінили дії учасників як повстання, спробу повалення уряду США, спробу скасувати вибори, щоб зберегти Дональда Трампа при владі, а також як протест, який зайшов надто далеко.



Оскільки країна готується до проміжних виборів цьогорічного Конгресу, 68% заявили, що розглядають напад 6 січня як ознака зростання політичного насильства в країні.. Під час наступних президентських виборів у 2024 році 62% респондентів заявили, що очікують насильства з боку тих, хто програв.



Дві третини респондентів заявили, що вважають Байдена законним переможцем виборів 2020 року, приблизно стільки ж, як і в опитуванні Університету штату Меріленд Washington Post.



Опитування Post також показало, що 45% респондентів вважають, що Трамп несе велику відповідальність за атаку, а 28% відповіли, що ні.



Дослідження також виявило, що за останні роки в США зросла кількість людей, які вважають, що вдаватися до насильницьких дій проти уряду іноді виправдано. Згідно з останнім опитуванням, 34% респондентів відповіли на це запитання: "так". У 2015 році цей показник був 23%, у 1995 – 13%.