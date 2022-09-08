Визначили перші списки сімей, які отримають нове житло у Київській області

14:51 08 вересня Київ, Україна

На Київщині визначили перші списки сімей, які отримають нове житло замість зруйнованого, повідомляє ОВА.



Кандидатури сімей представляли та затверджували територіальні громади. Люди отримають квартири та приватні будинки.



51 родина із 10 територіальних громад області отримає квартири в рамках програми «Новий дім». Серед них – 18 квартир для багатодітних сімей, 33 – для сімей з дітьми та вагітних жінок. Квартири розміщуються у Броварах, Богуславі, Борисполі, Ірпені, Білій Церкві та Макарові.



Також попередньо в рамках програми «Відновлення приватних будинків» вирішили збудувати 103 будинки (49 будинків площею 70 квадратних метрів, 21 будинок на 90 квадратних метрів, 33 будинки по 120 квадратних метрів). Вартість будівництва визначать після проведення експертиз.



Київська обласна рада затвердила дві програми із забезпечення житлом людей, які втратили свої будинки через бойові дії. За програмою «Відновлення приватних будинків» планують збудувати 560 нових будинків. За програмою "Новий дім" у забудовників планують викупити 2000 готових квартир за рекомендованою ціною.



У селі Дмитрівка біля Бучі вже завершують зводити перші приватні будинки для тих, хто втратив житло під час війни.



Непридатними для проживання в області визнали понад 5400 будинків, пошкоджені через бойові дії, – їх мають демонтувати.



У той самий час відремонтували вже 119 багатоповерхівок із 1534 пошкоджені (з них 161 будинок зруйновано вщент), близько 300 багатоквартирних будинків у процесі відновлення.