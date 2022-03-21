Оперативна інформація за добу від рятувальників Запорізької області

07:25 21 березня Київ, Україна

🔺Рятувальники надали допомогу у підвезенні технічної води для населення Гуляйполя. Внаслідок обстрілу окупантів у населених пунктах відсутнє водопостачання. Загалом співробітники ДСНС підвезли 10 тонн технічної води.



🔺В результаті обстрілу сталося загоряння житлового та дачного будинку в Степногірську.



🔺Рятувальники ліквідували 20 пожеж, не пов'язаних із військовими діями, у Запоріжжі, Мелітополі, Токмаку, Енергодарі, Бердянську, Запорізькому, Василівському, Бердянському та Мелітопольському районах.



🔺На відкритих територіях сталося 12 пожеж. Вогнем завдано збитків довкіллю на загальній площі 7,45 га.