Операція із затримання Романа Скрипника до сих пір триває

Полтавський терорист Роман Скрипник, який зник у лісі після спроби захопити в заручники співробітника поліції, до сих пір не спійманий. У Міністерстві внутрішніх справ впевнені в тому, що спецоперація із затримання Скріпіка близька до завершення.

Своїми коментарями з приводу даної операції з журналістами поділився радник глави МВС Михайло Апостол.

"Вся інформація про цю людину є, все родичі знайдені. Правоохоронні органи оточили там все, все контролюється тепловізорами, нікуди він не дінеться. Кожна область розділена на квадрати, і кожен підрозділ має свій квадрат. Але зараз літо, зелень навколо в лісах - не так очищають ті ліси, як раніше. Сховатися в лісі в принципі просто. Але це (перебування утікача - ред.) Питання часу. Ну, скільки там - ще день, ще два ... "- сказав Михайло Апостол.

Він вважає, що Скрипник "вийде сам" або накладе на себе руки. "Він вийде сам, він переосмислити, що нікуди не дінеться. Він буде, як загнаний вовк там бігати, ну, скільки він буде бігати. Або покінчить з життям ... Більш того, чомусь складається враження, що якщо він викрадає машини, якщо була загроза життю, коли він витягнув чеку і, в принципі, через це все і почалося - він якось розумів ті речі, на які йшов ", - сказав радник глави МВС.

Михайло Апостол допустив, що у "полтавського терориста" не все в порядку з психікою. "І я думаю, якщо у нього з психікою, знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо - ускладнення у таких людей. У принципі може і покінчити життя самогубством. Швидше за все, якщо він так боїться потрапити до в'язниці, а причина для цього була, то він може покінчити життя самогубством: втопитися, повіситися ... "- сказав Апостол.