Операція ЦАХАЛ у Секторі Гази: посол Ізраїлю про обстановку та евакуацію

"З Ізраїлю є рейси до країн Європи, звідки можна дістатися України. Проблема існує з тими громадянами, які перебувають у Секторі Гази, бо їх тримають у заручниках ХАМАС і не випускають їх. Ми на зв'язку з посольством України в Ізраїлі та зробимо все для того, щоб ті, хто хоче евакуюватися, а там кілька сотень українців, це переважно жінки з дітьми. Ми зробимо все, щоби їх евакуювати. Звичайно, це буде неможливо зробити через Ізраїль, це буде можливо зробити через Єгипет. Зараз це зробити складно, ми сподіваємося, що у майбутньому це можна буде зробити", - сказав Бродський.