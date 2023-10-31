Операція ЦАХАЛ у Секторі Гази: посол Ізраїлю про обстановку та евакуацію
12:03 31 жовтня Київ, Україна
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що операція Армії оборони (ЦАХАЛ)
у Секторі Гази продовжуватиметься, доки угруповання ХАМАС
не буде знищено.
Про це Міхаель Бродський сказав під час пресконференції.
Бродський розповів, що ХАМАС утримує у заручниках близько 250 осіб. Він додав, що з евакуацією з Ізраїлю поки що немає проблем.
"З Ізраїлю є рейси до країн Європи, звідки можна дістатися України. Проблема існує з тими громадянами, які перебувають у Секторі Гази, бо їх тримають у заручниках ХАМАС і не випускають їх. Ми на зв'язку з посольством України в Ізраїлі та зробимо все для того, щоб ті, хто хоче евакуюватися, а там кілька сотень українців, це переважно жінки з дітьми. Ми зробимо все, щоби їх евакуювати. Звичайно, це буде неможливо зробити через Ізраїль, це буде можливо зробити через Єгипет. Зараз це зробити складно, ми сподіваємося, що у майбутньому це можна буде зробити", - сказав Бродський.
Посол висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський приїде до Ізраїлю.
"Ми сподіваємося, що Володимир Зеленський приїде до Ізраїлю. Ми відчуваємо колосальну підтримку від України", - сказав Бродський.
Він зазначив, що Ізраїль - самодостатня країна і їм не потрібна та військова допомога, яка потрібна Україні.
"Я не думаю, що ситуація в Ізраїлі вплине на допомогу Україні. Наскільки мені відомо, США та Європа мають намір продовжувати допомагати Україні в тих обсягах, в яких це було обіцяно. Ізраїлю справді знадобилася допомога, але це специфічна допомога, яка стосувалася ракет для "Залізного купола". Ми попросили допомоги США. Вони допомогли. Але Ізраїль - країна, яка у військовому плані є самодостатньою і нам не потрібна та військова допомога, яка потрібна Україні", — сказав посол Ізраїлю в Україні.
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