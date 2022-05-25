Небезпечні виклики: "швидку допомогу" буде супроводжувати поліція

21:12 22 грудня Київ, Україна

Глава МОЗ України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу у вівторок, 22 грудня, повідомив, що в Раду внесений законопроєкт, згідно з яким буде посилено покарання за напад на медпрацівників, крім того, для безпеки медиків на виклики їх буде супроводжувати Нацполіція.

"Дуже сподіваємося на прийняття цього законопроєкту. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни в законі і зараз вони проходять узгодження. Буде передбачено в разі потреби і за викликом медпрацівників супровід Нацполіції для виконання своєї роботи. Я вважаю, що ми повинні захищати медпрацівників", - зазначив Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що лікарі не можуть відмовитися від надання медичної допомоги. Коли є виклик - вони реагують на нього і, незважаючи ні на що, виконують свій обов'язок. На його думку, напад на медичного працівника має дуже суворо каратися. Відповідні зміни до законодавства вже розроблені і знаходяться в цей момент в парламенті. Він зазначив, що медпрацівники дуже розраховують на прийняття цього проєкту закону.

Все через зухвалий напад 20 грудня на бригаду «швидкої допомоги» в Києві, де чоловік побив медиків, які приїхали до нього на виклик. Після цього інциденту в МОЗ ініціювали посилення відповідальності за напад на медичних працівників.



