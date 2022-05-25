Небезпечні виклики: "швидку допомогу" буде супроводжувати поліція

Глава МОЗ України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу у вівторок, 22 грудня, повідомив, що в Раду внесений законопроєкт, згідно з яким буде посилено покарання за напад на медпрацівників, крім того, для безпеки медиків на виклики їх буде супроводжувати Нацполіція.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що лікарі не можуть відмовитися від надання медичної допомоги. Коли є виклик - вони реагують на нього і, незважаючи ні на що, виконують свій обов'язок. На його думку, напад на медичного працівника має дуже суворо каратися. Відповідні зміни до законодавства вже розроблені і знаходяться в цей момент в парламенті. Він зазначив, що медпрацівники дуже розраховують на прийняття цього проєкту закону.
Все через зухвалий напад 20 грудня на бригаду «швидкої допомоги» в Києві, де чоловік побив медиків, які приїхали до нього на виклик. Після цього інциденту в МОЗ ініціювали посилення відповідальності за напад на медичних працівників.
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