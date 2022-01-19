Небезпечні іграшки: в дитячій машинці норма свинцю була перевищена в 170 разів

Київські фахівці з Держспоживчслужби в результаті проведених досліджень виявили, що в популярній дитячій іграшці вміст свинцю майже в 170 разів перевищує норму.
Йдеться про машинку на радіоуправлінні, повідомили в пресцентрі служби.
Як розповіли експерти, масова частка свинцю в машинці становить 166 тисяч. мг/кг при нормі 1000.
Відзначається, що це вже друге дослідження даного товару, яке вдруге показало порушення. Річ у тім, що з результатами попереднього дослідження не був згоден продавець.
В цей час фахівці встановлюють, звідки привезено товар, щоб не допустити його поширення на території України.
Більше ніж 80% дитячих іграшок, що продаються на ринку України, не тільки можуть зламатися в руках дитини, а й криють у собі неабияку небезпеку для її здоров'я.
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