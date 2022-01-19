Небезпечні іграшки: в дитячій машинці норма свинцю була перевищена в 170 разів

17:33 04 вересень Київ, Україна

Київські фахівці з Держспоживчслужби в результаті проведених досліджень виявили, що в популярній дитячій іграшці вміст свинцю майже в 170 разів перевищує норму.

Йдеться про машинку на радіоуправлінні, повідомили в пресцентрі служби.



Як розповіли експерти, масова частка свинцю в машинці становить 166 тисяч. мг/кг при нормі 1000.



Відзначається, що це вже друге дослідження даного товару, яке вдруге показало порушення. Річ у тім, що з результатами попереднього дослідження не був згоден продавець.

"Підприємство не погодилося з результатами випробувань, тому було проведено випробування контрольного зразка. Результат випробування обох зразків - наявність свинцю в значній кількості, і в лабораторному, і в контрольному зразку", - пояснює заступник начальника управління, начальник відділу ринкового нагляду Дмитро Тихомиров.

В цей час фахівці встановлюють, звідки привезено товар, щоб не допустити його поширення на території України.

Більше ніж 80% дитячих іграшок, що продаються на ринку України, не тільки можуть зламатися в руках дитини, а й криють у собі неабияку небезпеку для її здоров'я.