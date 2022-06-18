ООН закликає врятувати світ: людям загрожує пекло на землі через війну в Україні

Про загрозу, що нависла над світом, заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише The Guardian. Через війну, що триває, в Україні та блокаді експорту зерна світу загрожує пекло на землі.
За його словами, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції.
Бізлі нагадав, що після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли.. При цьому сьогоднішні економічні фактори "набагато гірші за ті, які ми спостерігали 15 років тому", зазначив представник ООН.
ООН отримує 40% пшениці для своїх програм з надзвичайної продовольчої допомоги з України.
Як відомо, ООН працює над угодою, яка включає розблокування експорту українського зерна морським шляхом, а також доступ до світових ринків російських продуктів харчування та добрив. Переговори про розблокування українського зерна поки що йдуть безуспішно.
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