ООН закликає врятувати світ: людям загрожує пекло на землі через війну в Україні

11:20 18 червня Київ, Україна

Про загрозу, що нависла над світом, заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише The Guardian. Через війну, що триває, в Україні та блокаді експорту зерна світу загрожує пекло на землі.

"Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через СOVID-19 та зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна. Це дуже, дуже лякаючий час… Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, - це покласти край цій чортовій війні між Росією та Україною та відкрити порти", - сказав він.

За його словами, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції.

Бізлі нагадав, що після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли.. При цьому сьогоднішні економічні фактори "набагато гірші за ті, які ми спостерігали 15 років тому", зазначив представник ООН.

"Ми вже спостерігаємо заворушення у Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і у нас була дестабілізація у таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій", - констатував Бізлі.

ООН отримує 40% пшениці для своїх програм з надзвичайної продовольчої допомоги з України.

Як відомо, ООН працює над угодою, яка включає розблокування експорту українського зерна морським шляхом, а також доступ до світових ринків російських продуктів харчування та добрив. Переговори про розблокування українського зерна поки що йдуть безуспішно.