ООН поіменно зареєструвала та підтвердила майже 6000 жертв військових злочинів росії в Україні

16:25 28 квітня Київ, Україна

ООН задокументувала та підтвердила імена 5939 жертв військових злочинів серед мирного населення України. З них 2787 людей загинули та 3152 отримали поранення. Більшість із них стали жертвами артилерійських та ракетних обстрілів, а також авіаударів у густонаселених районах.

Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

"Реальні цифри набагато вищі, і мій офіс працює над тим, щоб встановити їх", - наголосила вона.

За даними генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової, її відомство завело понад вісім тисяч справ про порушення законів ведення війни. Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан повідомив, що заяви на розслідування подали 43 країни – це рекордна кількість. Він пообіцяв розслідувати кожний випадок окремо.

«Закон однаковий для всіх сторін конфлікту, чи то Україна, чи росія, і особи, які діють від імені держави чи самостійно, мають чітко визначені обов'язки», — наголосив Хан.

Тим часом росія продовжує звинувачувати у скоєнні злочинів Україну та називає МКС упередженою та політизованою організацією.