ООН підняла статус України в рейтингу розвитку людського потенціалу

18:09 15 грудня Київ, Україна

В цьому році Україна посіла 74 місце в щорічному звіті ООН під назвою "Індекс людського розвитку". В цьому рейтингу бере участь 189 країн.

Про це сказано в рейтингу, опублікованому у вівторок, 15 грудня.



Тепер загальний коефіцієнт Україні дорівнює 0,779 (з максимальних 1,000).



У той самий час відповідно до індексу, очікувана тривалість життя українців становить 72,1 року. Індекс освіти вимірює середню тривалість навчання населення, становить 11,4 року і очікувану тривалість навчання населення - 15,1 року. Індекс валового національного доходу на душу населення становить 13 216 доларів США.



Список очолює Норвегія, на другому місці - Ірландія, а на третьому - Швейцарія. При цьому в ТОП-10 увійшли Гонконг, Ісландія, Німеччина, Швеція, Австралія, Нідерланди та Данія. Всього в рейтингу 189 країн.



Відзначимо, що щорічний звіт ООН про розвиток людського потенціалу "Індекс людського розвитку" складають з урахуванням тривалості життя жителів країни, освіти і рівня доходів.