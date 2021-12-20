ООН не виключає, що до 2030 року вдасться покінчити з епідемією СНІДу

15:41 01 грудень Київ, Україна

1 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби зі СНІДом, а з реєстрації перших випадків захворювання пройшло вже 40 років.





Досі, як нагадують в ООН, ВІЛ залишається глобальною загрозою, а загальні зобов'язання щодо викорінення хвороби до 2030 року не виконують, зокрема, через структурну нерівність, яка заважає прогресу та ефективному впровадженню рішень для профілактики та лікування. Про це повідомили в ООН Досі, як нагадують в ООН, ВІЛ залишається глобальною загрозою, а загальні зобов'язання щодо викорінення хвороби до 2030 року не виконують, зокрема, через структурну нерівність, яка заважає прогресу та ефективному впровадженню рішень для профілактики та лікування.

“Впровадження політики щодо усунення нерівності вимагає від лідерів сміливості. Тепер уряди мають перейти від слів до справи. Необхідно забезпечувати умови інклюзивного соціально-економічного розвитку. Відмовитися від дискримінаційних законів, правил та політичних заходів, щоб надати всім однакові можливості та викорінити нерівність. Для урядів час виконати свої обіцянки. Вони мають діяти просто зараз і відповідати перед нами», – кажуть в ООН.

Заходи, що пропонують для боротьби з нерівністю, охоплюють:





розвиток інфраструктури, керованої населенням і орієнтованої на людей;

забезпечення рівного доступу до ліків, вакцин та медичних технологій;

права людини для зміцнення довіри та боротьби з пандеміями;

підвищення кваліфікації співробітників та надання їм необхідних ресурсів та інструментів;

використання систем обробки даних, орієнтованих на людину і здатних виявляти нерівність.

“СНІД, COVID-19 та майбутні пандемії можна зупинити, впровадивши термінові заходи щодо елементів, орієнтованих на захист прав людини, які значною мірою відсутні під час обговорення готовності до пандемії та заходів протидії. Люди, особливо окремі спільноти та групи населення, а не віруси, мають бути в центрі підготовки до пандемії та протидії їй», – вважають в організації.

За жовтень в Україні офіційно зареєстрували 945 нових випадків ВІЛ-інфекції та діагностували 231 випадок СНІДу. За місяць від СНІДу померли 236 українців, а найпоширенішим шляхом інфікування є незахищений гетеросексуальний секс.



1 грудня на розгляд парламенту внесли законопроєкт №6365 щодо зменшення стигматизації та дискримінації людей, які живуть із ВІЛ. Автори пропонують внести зміни до статті 130 Кримінального кодексу "Зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою", проте поки що не зрозуміло, які саме, адже на сайті Верховної Ради відсутня пояснювальна записка до проєкту.



Сьогодні за свідоме наражання іншої особи на небезпеку зараження вірусом імунодефіциту можна отримати арешт або потрапити до в'язниці. Свідоме ж зараження ВІЛ загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.



Україна є лідером серед країн Європи за масштабами поширення ВІЛ-інфекції. Декілька років тому медична система офіційно перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ.