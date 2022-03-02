ООН: до кінця 2021 року на планеті не буде вистачати 75 мільйонів робочих місць

10:49 03 червень Київ, Україна





Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою установою Світова пандемія стала причиною колосального зростання безробіття по всьому світу, більше ніж 100 мільйонів працездатних жителів планети опинилися на межі бідності.Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою установою ООН



"У порівнянні з 2019 роком, додатково 108 мільйонів працівників зараз живе в умовах крайньої або помірної бідності, а це значить, що вони і члени їхніх сімей повинні жити менш ніж на 3,20 долара США (2,62 євро) на день за паритетом купівельної спроможності", - йдеться в щорічній доповіді МОП "Всесвітня зайнятість і соціальні перспективи", передає Euronews.



Як зазначається, різке зростання рівня бідності обумовлене втратою робочого часу, оскільки робочі години різко скоротилися, а доступ до якісної роботи зник.



У доповіді наголошується, що пандемія посилила наявну нерівність на ринку праці, в більшій мірі постраждали менш кваліфіковані працівники, жінки, молодь або мігранти.



Зайнятість жінок в минулому році впала на 5% в порівнянні з 3,9% серед чоловіків.



Очікується, що рівень зайнятості повернеться на допандемічний не раніше 2023 року, говориться в доповіді МОП.



Організація зазначає, що в кінці цього року на планеті не буде вистачати 75 мільйонів робочих місць в порівнянні з тим, якби пандемії не було.



А до кінця наступного року на планеті буде на 23 мільйони робочих місць менше, ніж могло б бути.



За словами глави МОП Гая Райдера, COVID-19 "був не тільки кризою охорони здоров'я, а й кризою зайнятості і людських ресурсів".



"Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць, підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки віддалені наслідки пандемії можуть залишитися з нами на довгі роки у вигляді втраченого людського та економічного потенціалу, зростання бідності та нерівності", - зауважив він.