ООН та партнери розпочали збір коштів для підтримки України в зимовий період

11:32 23 серпня Київ, Україна

Організація Об'єднаних Націй (ООН) оголосила про запуск збору коштів для підтримки України у майбутній осінньо-зимовий період. В рамках ініціативи планують зібрати 268 млн доларів.

Про це рішення напередодні оголосив представник ООН Стефан Дюжаррик.

"Ми разом із партнерами запустили ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою у наступні зимові місяці", - заявив він.

Він нагадав, що внаслідок війни в Україні серйозно пошкоджено будинки, енергетичну, газову інфраструктуру, водопостачання. Це, як підкреслив Дюжаррик, "наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні і триває до березня", а температура повітря іноді може опускатися майже до -30 градусів.

"Цієї зими ми з нашими партнерами насамперед проводитимемо аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також надамо одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі", – сказав Дюжаррик.

За його словами, ООН надаватиме пріоритет ремонтам у центах, де розміщуються переселенці, а також виплатам фінансової допомоги. Гуманітарні організації допоможуть із ремонтом муніципальних систем опалення