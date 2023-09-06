ООН та партнери розпочали збір коштів для підтримки України в зимовий період

Організація Об'єднаних Націй (ООН) оголосила про запуск збору коштів для підтримки України у майбутній осінньо-зимовий період. В рамках ініціативи планують зібрати 268 млн доларів.
Про це рішення напередодні оголосив представник ООН Стефан Дюжаррик.
Він нагадав, що внаслідок війни в Україні серйозно пошкоджено будинки, енергетичну, газову інфраструктуру, водопостачання. Це, як підкреслив Дюжаррик, "наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні і триває до березня", а температура повітря іноді може опускатися майже до -30 градусів.
За його словами, ООН надаватиме пріоритет ремонтам у центах, де розміщуються переселенці, а також виплатам фінансової допомоги. Гуманітарні організації допоможуть із ремонтом муніципальних систем опалення
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