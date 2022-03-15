ООН: Число біженців з України досягло майже 3 мільйонів

18:25 15 березня Київ, Україна





Про це свідчать дані Верховного комісара



Найбільше українців прийняла Польща – щонайменше 1,8 мільйона людей. Нещодавно міська влада у Варшаві та Кракові повідомила, що фактично вичерпала можливість приймати нових людей. За два тижні лише до Кракова приїхало близько 80–100 тисяч українців, а до Варшави – 200 тисяч.



Притулок у Румунії знайшли щонайменше 453 тисячі українців, до Молодова виїхали 337 тисяч, до Угорщини – 263 тисячі, а до Словаччини – 213 тисяч. З початку російського вторгнення в Україну кількість людей, змушених виїхати у пошуках безпеки та захисту за кордон, досягла 2 мільйонів 969 тисяч.Про це свідчать дані Верховного комісара ООН у справах біженців.Найбільше українців прийняла Польща – щонайменше 1,8 мільйона людей. Нещодавно міська влада у Варшаві та Кракові повідомила, що фактично вичерпала можливість приймати нових людей. За два тижні лише до Кракова приїхало близько 80–100 тисяч українців, а до Варшави – 200 тисяч.Притулок у Румунії знайшли щонайменше 453 тисячі українців, до Молодова виїхали 337 тисяч, до Угорщини – 263 тисячі, а до Словаччини – 213 тисяч.

Ще майже 1,5 тисячі поїхали до Білорусі, а 141 тисяча – до Росії.

Водночас, за словами представника Міжнародної організації з міграції Поля Діона, кількість українських біженців уже досягла 3 мільйонів, з яких 1,4 мільйона – діти, а ще близько 157 тисяч – громадяни інших країн, які проживали в Україні.



В ООН прогнозують, що виїхати з України у пошуках безпеки, захисту та допомоги найближчим часом можуть ще 4 мільйони людей. Аналітики зазначають, що статистика про кількість біженців складається з різних джерел, переважно з даних, наданих органами влади з офіційних пунктів пропуску, а тому цифри щодо деяких країн є приблизними. Певна кількість людей, які потрапили в сусідні з Україною держави, вирушила до інших країн ЄС.



Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді вже зазначав, що виїзд українців – найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.