Онлайн-програма від Google для українських стартапів

15:38 04 вересень Київ, Україна

Компанія Google запрошує взяти участь в стартап програмі "Академія зростання" (Growth Academy), на учасників чекають семінари, спілкування з фахівцями Google. Розрахована програма на розробників мобільних додатків з України та Білорусі.



Growth Academy - це онлайн-програма, що містить вебінари та сертифікацію. Після закінчення програми Google обіцяє відібрати десяток кращих стартапів для того, щоб надавати їм на постійній основі технічну та інформаційну підтримку.



Вся програма триватиме з вересня по грудень 2020 року. Учасники пройдуть навчальний курс по трьох темах - розвиток, зростання та монетизація бізнесу. Навчання буде проходити англійською мовою.



Google поставив українським і білоруським стартаперам тільки дві умови: по-перше, у них вже повинен бути готовий проєкт мобільних додатків; по-друге, це повинні бути неігрові додатки.