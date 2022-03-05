Онассіси продають картину Черчилля, яку прем'єр подарував магнату Арістотелю

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Стало відомо, що картину пензля Вінстона Черчилля "Рів, Брекклс" виставлять на аукціоні в Нью-Йорку. Це полотно з пейзажем покійний прем'єр-міністр Великобританії ще в 50-х роках минулого століття подарував своєму другові, судноплавному магнату Арістотелю Онассісу. Про це в суботу, 5 червня, повідомило Al Jazeera.

Картина Вінстона Черчилля буде виставлена 23 червня на аукціон Phillips в Нью-Йорку з оцінкою від 1,5 до 2 мільйонів доларів.

Пейзаж був написаний Черчиллем в 1921 році і залишався в його особистій колекції протягом 40 років. Після того, як в кінці 1950-х років зав'язалася дружба з судноплавним магнатом Аристотелем Онассісом, Черчилль вирішив подарувати йому картину, надавши тим самим честь, якої раніше удостоювалися обрані, в тому числі королева Єлизавета і Дуайт Д. Ейзенхауер.

Довгий час картина була виставлена в салоні яхти Онассіса "Крістіна", де вона висіла поруч з полотнами Ель Греко, Пісарро, Гогена і Вермеєра.

Коли Онассіс помер в 1975 році, дочка передала яхту в дар уряду Греції. Колекція залишилася в сім'ї, а картина Черчилля була поміщена на зберігання.

Як зазначає видання, останнім часом роботи британського політика користуються популярністю на торгах. Так, в березні один покупець придбав на аукціоні Christie's відразу три картини, написані Черчиллем, за $16 млн.

У 2014 році його полотно "Ставок з золотими рибками в Чартуеллі" пішло з молотка за $2,7 млн.

Черчилль був художником-аматором, він написав за життя більше ніж 500 картин.

Раніше 12 травня картину Жан-Мішеля Баскія під назвою "В цьому випадку" продали за $93,1 млн. Торги організував аукціонний будинок Christie's.

Також найбільша в світі картина на полотні "Подорож людства" пензля британського художника Саші Джафрі була продана на аукціоні в Дубаї за 62 мільйони доларів.