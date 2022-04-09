Він загинув у бою проти 12 ворожих літаків, захищаючи Київ

Війна із загарбниками нашої рідної землі відкрила незбагненний героїзм українського народу. Ще багато чудових імен героїв стануть відомими після перемоги. Сьогодні розповідь про один із них. Пілот Олександр Бринжала мужньо відстоював столицю України. Відомо, що майор загинув хороброю смертю у бою проти 12 літаків окупантів.

Пілота 40-ї бригади тактичної авіації не стало 2 березня. Відомо, що 2 квітня Президент України нагородив його званням Героя України, на жаль – посмертно.

Український пілот загинув як Герой

"Пілот 40-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Бринжала мужньо захищав столицю і загинув смертю хоробрих у бою проти 12 ворожих літаків", - повідомили у Міноборони.

Пояснили також про трагічний день 2 березня:

окупанти атакували Київ винищувачами за всіма напрямками – два українські МіГ-29 вийшли на перехоплення російських літаків;

наші пілоти дали окупанту гідну відсіч, але у тому бою загинув льотчик 1 класу Олександр Брінжала.

Від рук окупантів загинув наш пілот: відео про нього