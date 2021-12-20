Омбудсмен Сергій Горбачов: проєкт «Вихователь безпеки» дозволить створити безпечне середовище у школах

У сфері освіти готується новий проєкт для учнів шкіл України, в якому головною метою є створення безпечного середовища для всіх учасників навчального процесу, у тому числі вчителів та батьків.
Про це повідомляє освітній омбудсмен України.
«Важливою в освіті є безпека учасників освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища, тому що, якщо життю та здоров'ю учня загрожує небезпека, — якість освіти втрачає свій зміст», — ділиться у повідомленні омбудсмен Сергій Горбачов.
Створення безпечного та комфортного освітнього середовища, забезпечення прав на таке середовище – загальна мета органів державної влади, освітніх структур та правоохоронних органів.
Проєкт "Вихователь безпеки" має на увазі незалежного спеціаліста, який має стати сполучною ланкою в суспільстві між навчальним закладом та правоохоронними органами та сприяти безпечному середовищу для учнів, батьків та вчителів, а також сприяти ранньому виявленню та усуненню негативних явищ у закладі, у тому числі запобіганню та протидії "булінгу".
На цей момент розробляються методики, в яких будуть описані інструкції, вимоги та критерії щодо відбору спеціалістів, а також навчальна програма (курс) підготовки кваліфікованого працівника.
За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це для нього цінна можливість взяти участь у розробці проєкту "Вихователь безпеки".
Про це повідомляє освітній омбудсмен України.
«Важливою в освіті є безпека учасників освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища, тому що, якщо життю та здоров'ю учня загрожує небезпека, — якість освіти втрачає свій зміст», — ділиться у повідомленні омбудсмен Сергій Горбачов.
Створення безпечного та комфортного освітнього середовища, забезпечення прав на таке середовище – загальна мета органів державної влади, освітніх структур та правоохоронних органів.
Проєкт "Вихователь безпеки" має на увазі незалежного спеціаліста, який має стати сполучною ланкою в суспільстві між навчальним закладом та правоохоронними органами та сприяти безпечному середовищу для учнів, батьків та вчителів, а також сприяти ранньому виявленню та усуненню негативних явищ у закладі, у тому числі запобіганню та протидії "булінгу".
На цей момент розробляються методики, в яких будуть описані інструкції, вимоги та критерії щодо відбору спеціалістів, а також навчальна програма (курс) підготовки кваліфікованого працівника.
За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це для нього цінна можливість взяти участь у розробці проєкту "Вихователь безпеки".
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