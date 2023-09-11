Омбудсмен розповів про механізм повернення депортованих українських дітей

15:40 11 вересня Київ, Україна

Україна розробила механізм повернення депортованих із окупованих територій українських дітей.

Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За словами омбудсмена, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:
  • Розробка механізму одержання списків дітей.
  • Верифікація та оновлення даних.
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення.
  • Створення спеціального центру реабілітації.
  • Відкриття гуманітарних коридорів.
"Всі ці кроки робляться з метою безпечного повернення українських дітей додому", - йдеться у повідомленні.