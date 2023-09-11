Омбудсмен розповів про механізм повернення депортованих українських дітей

Україна розробила механізм повернення депортованих із окупованих територій українських дітей.
Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
За словами омбудсмена, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:
Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
За словами омбудсмена, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:
- Розробка механізму одержання списків дітей.
- Верифікація та оновлення даних.
- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
- Психологічна реабілітація дітей після повернення.
- Створення спеціального центру реабілітації.
- Відкриття гуманітарних коридорів.
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