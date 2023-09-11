Омбудсмен розповів про механізм повернення депортованих українських дітей

Україна розробила механізм повернення депортованих із окупованих територій українських дітей.



Про це під час Ялтинської європейської стратегії розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



За словами омбудсмена, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:

Розробка механізму одержання списків дітей.

Верифікація та оновлення даних.

Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.

Психологічна реабілітація дітей після повернення.

Створення спеціального центру реабілітації.

Відкриття гуманітарних коридорів.