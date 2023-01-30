Омбудсмен розповів, як отримати допомогу за загиблого захисника

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець пояснив, як родичам загиблого захисника України отримати допомогу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами омбудсмена, необхідно подати заяву кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців захисника, які мають право на отримання допомоги, про виплату одноразової грошової допомоги. У разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей, заяву повинен подати батько (мати) чи опікуни, чи піклувальники дітей.
Разом із заявою подаються:
За словами омбудсмена, необхідно подати заяву кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців захисника, які мають право на отримання допомоги, про виплату одноразової грошової допомоги. У разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей, заяву повинен подати батько (мати) чи опікуни, чи піклувальники дітей.
Разом із заявою подаються:
- витяг з наказу про виключення загиблого захисника зі списків особового складу військової частини;
- витяг з особової справи про склад сім'ї захисника, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві.
Крім того, родичі мають надати копії наступних документів:
- документа, що свідчить про причини та обставини загибелі захисника;
- свідоцтва про смерть захисника;
- свідоцтва про народження захисника для виплати батькам;
- свідоцтва про шлюб – для виплати дружині (чоловіку);
- свідоцтва про народження дитини – для виплати дитині;
- документів, що засвідчують особу членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання;
- документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів та зборів;
- рішення районної, районної в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування;
- рішення суду або нотаріально засвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого;
- ухвали відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку смерті захисника, захворювання з виконанням військових обов'язків.
За наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого, яким призначається та виплачується допомога, подають також копію відповідного рішення суду.
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