Омбудсмен розповів, як отримати допомогу за загиблого захисника

14:06 30 січня Київ, Україна





За словами



Разом із заявою подаються: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець пояснив, як родичам загиблого захисника України отримати допомогу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.За словами омбудсмена , необхідно подати заяву кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців захисника, які мають право на отримання допомоги, про виплату одноразової грошової допомоги. У разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей, заяву повинен подати батько (мати) чи опікуни, чи піклувальники дітей.Разом із заявою подаються:

витяг з наказу про виключення загиблого захисника зі списків особового складу військової частини;

витяг з особової справи про склад сім'ї захисника, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві.

Крім того, родичі мають надати копії наступних документів:

документа, що свідчить про причини та обставини загибелі захисника;

свідоцтва про смерть захисника;

свідоцтва про народження захисника для виплати батькам;

свідоцтва про шлюб – для виплати дружині (чоловіку);

свідоцтва про народження дитини – для виплати дитині;

документів, що засвідчують особу членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання;

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів та зборів;

рішення районної, районної в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування;

рішення суду або нотаріально засвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого;

ухвали відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку смерті захисника, захворювання з виконанням військових обов'язків.

За наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого, яким призначається та виплачується допомога, подають також копію відповідного рішення суду.