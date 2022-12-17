Олімпійський чемпіон з веслування продав свої медалі, щоб допомогти ЗСУ

12:52 17 грудня Київ, Україна

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каное Юрій Чебан продав дві золоті та одну бронзову медалі з ігор, щоб допомогти Збройним силам України.

За словами спортсмена, він розраховував одержати велику суму, проте задоволений, що зможе допомогти українським військовим.

"Аукціон уже пройшов. Закінчився він не так, як планувалося, але доволі непогано. Ми намагалися привернути увагу через американські медіа, про нас писали The Washington Post, TMZ Sport. Заробили більше 100 тисяч доларів, і це лише початок. Ми чекали трохи більше, бо спілкувалися з організаторами цього аукціону, які дали нам попередню оцінку з цих медалей. Сказали, що ціна має бути вищою. Ми не орієнтувалися на цю ціну, але хотіли зібрати якнайбільше". "Справді, шкода було віддавати, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше користі, ніж просто лежати на полиці і припадати пилом. Якоїсь миті країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим же", - розповів Чебан в інтерв'ю 1+1.

Нагадаємо, Чебан виграв золото Олімпіад у Ріо та Лондоні на дистанції 200 метрів у веслуванні на каное та бронзу у Пекіні на дистанції 500 метрів.