Олімпіада 2020: призові місця українських спортсменів будуть відзначені грошовою винагородою

17:50 06 серпня Київ, Україна

Перемоги українських спортсменів на Олімпіаді 2020 будуть відзначені грошовими призами, вони варіюють від 55 до 125 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді і спорту.



Так, в цьому році спортсмени отримають від держави:



за олімпійське "золото" - 125 тисяч доларів,

за "срібло" - 80 тисяч,

за "бронзу" - 55 тисяч.



Станом на п'ятницю, 6 серпня, в скарбничці України налічується 14 олімпійських нагород: одна золота медаль, три срібних і 10 бронзових.