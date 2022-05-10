Олімпіада 2020: призові місця українських спортсменів будуть відзначені грошовою винагородою

Перемоги українських спортсменів на Олімпіаді 2020 будуть відзначені грошовими призами, вони варіюють від 55 до 125 тисяч доларів.
Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді і спорту.
Так, в цьому році спортсмени отримають від держави:
за олімпійське "золото" - 125 тисяч доларів,
за "срібло" - 80 тисяч,
за "бронзу" - 55 тисяч.
Так, в цьому році спортсмени отримають від держави:
за олімпійське "золото" - 125 тисяч доларів,
за "срібло" - 80 тисяч,
за "бронзу" - 55 тисяч.
Станом на п'ятницю, 6 серпня, в скарбничці України налічується 14 олімпійських нагород: одна золота медаль, три срібних і 10 бронзових.
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