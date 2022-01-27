Ольга Стефанишина розповіла про початок інформаційної кампанії до Дня Європи

12:38 10 травень Київ, Україна

В Україні почалася інформаційна кампанія, присвячена Дню Європи. Протягом тижня українські органи влади продемонструють на власному досвіді втілення в життя базових цінностей, необхідних для вступу в ЄС.



Про це повідомили в пресслужбі Кабміну.



Протягом тижня органи влади будуть ділитися на своїх сторінках в мережі Facebook історіями про те, як вони кожен день своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.

"Рівень якості життя і можливостей для самореалізації кожної людини в Європейському Союзі - один з кращих в світі. Він ґрунтується на наборі цінностей, принципів, громадських правил і звичаїв, втілених як у відносинах держави з громадянином, так і взаєминах громадян між собою. Онлайн-марафоном #миEUкраина до Дня Європи ми прагнемо показати, як європейські цінності вже сьогодні стають невіддільною частиною українського світогляду. Вони вже є рамкою, якою ми керуємося в житті. Від державних установ, які здійснюють людиноорієнтовану політику, і окремий громадянин, який сортує сміття, прибирає за своїм собакою на вулиці, і з повагою ставиться до заборони їхати на машині по смузі громадського транспорту. Не тільки тому, що за це штрафують, а тому, що це просто "не по-людськи". І "не по-європейськи", - прокоментувала старт онлайн-марафону віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина

Зі свого боку, обласні державні адміністрації покажуть приклади європейської поведінки, яка також втілює базові цінності ЄС, - як на прикладах власних дій і рішень, так і на прикладах поведінки жителів свого регіону.



Всі історії об'єднаються хештегом #миEUКраина в мережі Facebook.



Як відомо, шість базових цінностей ЄС зафіксовано в ст. 2 Договору про Європейський Союз:

"Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків".



Втілення базових цінностей ЄС є одним із критеріїв вступу в Союз, як зазначено в ст.49: "Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується впровадити їх в життя, може звернутися з заявкою з метою стати членом Союзу".



Онлайн-марафон до Дня Європи в Україні #миEUКраина проходить в рамках урядової інформаційної кампанії EUКраина. Кампанія стартувала в грудні 2020 року з ініціативи віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної і за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та проєкту ЄС "Association4U". Мета інформаційної кампанії - підвищити обізнаність українців про переваги інтеграції України до Європейського Союзу і продемонструвати втілення базових цінностей ЄС на прикладах повсякденного життя українців.