Ольга Стефанишина розповіла про початок інформаційної кампанії до Дня Європи

В Україні почалася інформаційна кампанія, присвячена Дню Європи. Протягом тижня українські органи влади продемонструють на власному досвіді втілення в життя базових цінностей, необхідних для вступу в ЄС.
Про це повідомили в пресслужбі Кабміну.
Протягом тижня органи влади будуть ділитися на своїх сторінках в мережі Facebook історіями про те, як вони кожен день своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.
Зі свого боку, обласні державні адміністрації покажуть приклади європейської поведінки, яка також втілює базові цінності ЄС, - як на прикладах власних дій і рішень, так і на прикладах поведінки жителів свого регіону.
Всі історії об'єднаються хештегом #миEUКраина в мережі Facebook.
Як відомо, шість базових цінностей ЄС зафіксовано в ст. 2 Договору про Європейський Союз:
Всі історії об'єднаються хештегом #миEUКраина в мережі Facebook.
Як відомо, шість базових цінностей ЄС зафіксовано в ст. 2 Договору про Європейський Союз:
"Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків".
Втілення базових цінностей ЄС є одним із критеріїв вступу в Союз, як зазначено в ст.49: "Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується впровадити їх в життя, може звернутися з заявкою з метою стати членом Союзу".
Онлайн-марафон до Дня Європи в Україні #миEUКраина проходить в рамках урядової інформаційної кампанії EUКраина. Кампанія стартувала в грудні 2020 року з ініціативи віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної і за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та проєкту ЄС "Association4U". Мета інформаційної кампанії - підвищити обізнаність українців про переваги інтеграції України до Європейського Союзу і продемонструвати втілення базових цінностей ЄС на прикладах повсякденного життя українців.
Втілення базових цінностей ЄС є одним із критеріїв вступу в Союз, як зазначено в ст.49: "Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується впровадити їх в життя, може звернутися з заявкою з метою стати членом Союзу".
Онлайн-марафон до Дня Європи в Україні #миEUКраина проходить в рамках урядової інформаційної кампанії EUКраина. Кампанія стартувала в грудні 2020 року з ініціативи віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної і за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та проєкту ЄС "Association4U". Мета інформаційної кампанії - підвищити обізнаність українців про переваги інтеграції України до Європейського Союзу і продемонструвати втілення базових цінностей ЄС на прикладах повсякденного життя українців.
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