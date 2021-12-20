Ольга Сало: Будівля Музею Майдану може з'явитися вже у 2022 році

Ольга Сало, заступниця директора Музею Майдану, в одному з інтерв'ю озвучила, що через роки після подій 2014 року розпочато будівництво Музею, про це повідомляють «Новини LIVE». Інтерв'ю було присвячено 8-м роковинам подій Майдану.

У 2022 році за довгі 8 років після подій, присвячених Революції Гідності, зважилися на будівництво Музею Майдану, про це розповіла заступниця Музею Майдану Ольга Сало.

За її словами, зараз Майдан представляє лише інформаційний простір Виставкового центру, а Музей має бути потужним інформаційним центром. Для будівництва Музею було розглянуто кілька локацій та керівництво Музею Майдану сподівається на початок будівельних робіт уже у 2022 році.

Відомо, що будівельні роботи щодо Музею Майдану мали бути закінчені вже до кінця 2019 року, але вони так і не розпочалися. У 2020 році Київська прокуратура розпочала слідчі дії, були припущення, що бюджет, виділений на забудову нового Музею, розікрали.



Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що у Музеї Майдану відбувається виставка «Мистецький Барбакан. Ретроспекція». Виставку буде відкрито для відвідувачів до 20 лютого 2022 року.